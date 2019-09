AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş'tan teşkilata 'nifak' uyarısı

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı, parti teşkilatının yoğun katılımıyla parti binasında gerçekleştirildi.



Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu'nda coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş başkanlık yaparken, toplantıya AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı. Toplantıda, teşkilata hitaben yaptığı konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ortahisar olarak yakaladıkları başarıya değinen Altunbaş, "Seçimlerde nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde oyunu en çok arttıran ikinci ilçe olduk. Bu başarı, davasını sahiplenen, gecesini gündüzüne katarak çalışan teşkilat mensuplarımızın başarısıdır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



AK Parti'de yaklaşan kongre süreciyle alakalı açıklamalarda bulunan Altunbaş, "Teşkilat mensuplarımızın her birinden özellikle istirham ediyorum; fitne, fesat ve dedikodudan uzak dursunlar. Kendi teşkilatından olan bir dava arkadaşının hakkında olumsuz konuşmaktan kaçınsınlar. Bunu sadece bir parti mensubu olarak değil, insanlığın ve dinimizin bir gereği olarak yapsınlar. Bizi bölmeye, aramıza nifak sokulmasına izin vermesinler" şeklinde konuştu.



"AK Parti'nin alternatifi yok"



Altunbaş, yeni parti söylentileriyle alakalı açıklamalarda bulunarak AK Parti'ye alternatif hiçbir partinin olmadığını vurguladı. AK Parti'nin kurulduğundan beri ülkenin en güçlü siyasi oluşumu olduğunu söyleyen Altunbaş, "AK Parti'ye alternatif olmaya çalışanlar PKK silahlı terör örgütü ile aynı çizgide hareket etme noktasına gelmekten hiçbir endişelerinin olmaması oldukça kaygı verici. AK Parti, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en güçlü partisi olmaya, dünyadaki mazlum ve mağdurların yanında yer almaya edecek" diye konuştu.



Ortahisar Belediyesinin çalışmalarından da bahseden Altunbaş, Mağmat'daki turizm projesinin Trabzon turizmine katkı sağlayacak çok önemli bir planlama olduğunu, 600 dönümlük alanda kurulacak yaşam alanının turizm destinasyonunun genişletilmesi bakımından büyük bir önem taşıdığını belirterek, yatırımcılarla birlikte bölgenin cazipleşeceğini söyledi. Ortahisar Belediyesinin temiz çevre hedefiyle başlattığı çöp konteynırlarının yer altına alınması projesiyle alakalı olarak teşkilata bilgi veren Altunbaş, "Ortahisar Belediyemizin, çöp konteynırlarının yer altına alma çalışması ve ilçemizin en temiz ilçe olması için Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in gayretleriyle devam ediyor. Başkanımıza vatandaşlarımız ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Teşkilata uyarı



Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına yönelik uyarılarda bulunan Altunbaş, "AK Parti teşkilatı, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket eden özverili ve bilinçli insanlardan kuruludur. Bu bilinçte olan tüm yöneticilerimizden, mahalle başkanlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımızdan beklentimiz, her zamanki özverili ve tempolu çalışmalarını daha çok arttırarak çalışmaya devam etmeleridir. Üye sayımızı arttıracak, AK Parti'yi mütevazilik ve samimiyet içerisinde vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bizler, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından yük alacak şekilde bu partiye ve davaya hizmetten bir an olsun geri durmayacak ve her yeni gün, geride bıraktığımız günden daha azim ve gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Toplantı, partinin plan ve programlarının konuşulup istişare edildiği konuşmaların ardından son buldu. - TRABZON