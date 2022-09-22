İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak

22.09.2022 11:58
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını belirtti.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını belirtti.

Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek programla açılacağını, Bakan Soylu'nun da katılacağı açılışta vatandaşlara sesleneceğini ifade etti.

Herkesi programa davet ettiklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Şehrimizin evladı, medarı iftiharımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiyi şehrimize bekliyoruz. Günler öncesinden başladığımız hazırlıklarımızı tamamladık, son detayları gözden geçiyoruz. Teşkilat mensuplarımız ve tüm hemşehrilerimizle birlikte Sayın B: akanımızı büyük bir coşkuyla, heyecanla karşılayacağız. Açılış kapsamında Bakan Soylu 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda Ortahisarlılara saat 17.00'de hitap edeceklerdir. Bu coşkulu günü tüm hemşehrilerimizi, teşkilat mensuplarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerini davet ediyoruz."

Çebi, Soylu'nun ziyaretini aynı zamanda hasret buluşması olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, "Teröre karşı destansı mücadele veren, vatan ve millet sevdalısı Sayın Bakanımız ile tüm Ortahisar olarak hasret gideceğiz. Bu hasret buluşması aynı zamanda bakanımızın Trabzon'umuza ve şehrimize yönelik önemli mesajları vereceği bir kucaklaşma buluşması olacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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