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AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan okul ziyaretleri

1 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ilçesinde bazı okulları ziyaret etti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan okul ziyaretleri, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ilçesinde bazı okulları ziyaret etti.


Durmuşoğlu, Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi, Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi, Şehit Polis Emre Yalçın Anaokulu ve Mehmet Nuri Arıoğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yöneticilerden okulların genel durumu, eksiklikleri, sorunları ve eğitim öğretim konusu hakkında bilgi aldı.


Öğrencilerle de sohbet eden Durmuşoğlu, "Milli ve Manevi değerlerle yetişen çocuklarımızın çok daha iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Hem çalışkan hem de ahlaklı bir gençlik hedeflerimiz olmalı. Elbette hepinizin hedefleri vardır. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, çok çalışmalısınız. Bunun yanında da iyi birer insan olmalısınız. Tüm imkanlarınızı kullanarak başarıya doğru emin adımlarla koşmalısınız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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