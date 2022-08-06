Kaya, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı , Böcekli , Atalan ve Ellek beldeleri ile Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesi ve Lalegölü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, ilçe ve belde ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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