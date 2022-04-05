AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 16:48
AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, AA'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı haber ajansları arasında önemli başarılarıyla hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Milli Mücadele yıllarında hizmet vermeye başlayan AA'nın, ülkenin gelişmesi ve büyümesi süreçlerinde milletin doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirilmesi görevini her cephede başarıyla yerine getirdiğini bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, milletimiz için tarafsız ve güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren gururumuz, milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir eğitim kurumu, bir nevi eğitim akademisi niteliği de taşımaktadır. AA, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri takip edip uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın, bundan sonra da güven veren başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin milli gururu ve sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

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Milletvekili, İsmail Kaya, Osmaniye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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