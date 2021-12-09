AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan millet bahçesi müjdesi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'ye yaptırılacak millet bahçesinin ihalesinin yapıldığını belirtti.

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye'nin hak ettiği yere gelmesi için çok önemli yatırımlarda donatıldığını kaydetti.

Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk hedefi olan yeşil kalkınma devriminin lokomotif şehrinin Osmaniye olmasını istediklerini aktaran Durmuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Osmaniye'mizden yükselen iklim dostu kalkınma güneşi, ülkemizin 81 vilayetini kuşatacaktır. Biliyorsunuz son seçimlerde ülkemizin 81 iline, 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma sözü vermiştik. Bu çerçevede şehirlerimizin yeşil dönüşümü için projelendirdiğimiz 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 8 Aralıkta da Osmaniye ilimizin millet bahçesi ihalesi TOKİ başkanlığınca yapıldı. Osmaniye'mize nefes olacak millet bahçemizin ihalesi hayırlı olsun."