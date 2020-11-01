Salonun iç/genel planı
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Tanıtım filminin izlenmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı. (Detaylar)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika