AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız basınla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız basınla buluştu - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız basınla buluştu

6 saat önce

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız basınla buluştu, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programa, İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Tanıtım ve Medya Başkanı İbrahim Halil Eşiyok, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile basın mensupları katıldı.

Yıldız, gazetecilere, teşkilat çalışmaları, seçimler, Barış Pınarı Harekatı ve Şanlıurfa'da devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Barış Pınarı Harekatı süresince sürekli bir araya geldikleri vatandaşların harekata tam destek verdiklerini ifade eden Yıldız, seçim döneminde ise gece gündüz demeden çalıştıklarını aktardı.

Adaylar belli olduktan sonra çalmadık kapı bırakmadıklarını iade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle ve belediye başkan adaylarımızla gece gündüz demeden, bıkmadan yorulmadan çalıştık. Ev toplantılarımızı yaptık, esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gönül belediyeciliği için destek istedik. Vatandaşlarımızın tüm taleplerini ilgili birimlere aktardık, çözüm için gerekli talimatları verdik. Vatandaşlarımızın üzüntülü ve sevinçli günlerinde yanlarında olduk. Düzenli olarak il merkezi ve İlçelerimizde esnaf ziyaretinde bulunduk. Şanlıurfamızın sorunları ve talepleri için Ankara'da Cumhurbaşkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız ve bakanlarımızla bir araya geldik."

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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