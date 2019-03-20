AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı'na Yapılan Silahlı Saldırı

AK Parti Selçuk
İlçe Başkanı Halil Düztaş, partisinin ilçe belediye başkan adayına yapılan silahlı saldırının en derin noktalarına kadar araştırılacağına inandıklarını belirtti.
Düztaş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi
'nin dün gece 00.30 sıralarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını kaydetti.
Saldırganın emniyet güçlerine teslim olduğunu aktaran Düztaş, "Emniyet güçleri tarafından bu olayın en derin noktalarına kadar araştırılacağına, suçlunun ve varsa bağlantılarının adalete teslim edileceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Düztaş, Osman Başterzi'nin çocukluk yıllarından bu yana Selçuk'un en sevilen insanlarından biri olduğunu vurguladı.
"Zamanlama yönünden manidar olduğunu düşündüğümüz bu saldırı yalnızca Osman Başterzi'ye değil, tüm Selçuk'a ve onun nezdinde tüm Türk demokrasisine yapılmıştır." ifadelerini kullanan Düztaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu konu, kamuoyuna yansıdığı gibi basit bir alacak-verecek olma meselesinin çok ötesindedir. Bu alçak saldırıyı yapan şer odakları bilmelidir ki demokrasiye sıkılan bu kurşun, bizleri yolumuzdan döndürmeyeceği gibi, kararlı davamızda bizleri daha da perçinlemiş, haklı yürüyüşümüzde tek ses, tek yürek olmamızı sağlamıştır. "
Halil Düztaş, Cumhur İttifakı'nı zafere taşımak için çalışmalarını durmadan sürdüreceklerine dikkati çekti.
Dün gece, Selçuk ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.