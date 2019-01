Ak Parti, Sivas Adaylarını Tanıttı

AK Parti, Sivas adaylarını tanıttıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal "Biz seçim kazandık demiyoruz. Biz milletimizin onayına talibiz"" Muhtemelen 10 gün içerisinde tüm Türkiye 'yi tamamlamış olacağız."SİVAS - Sivas'ta AK Parti aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal, yaklaşık 10 gün içerisinde ülke genelindeki tüm adaylarını açıklayacaklarını söyledi.Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal, 'seçim kazandık' demediklerini, seçmenin teveccüh ve onayına talip olduklarını belirterek, "Biz kurulduğumuz günden beri bir şey söylüyoruz. AK Parti'yi biz kurmadık. AK Parti'yi bu millet kurdu. AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu. AK Parti'nin kumaşını bu millet dokudu. Biz sadece AK Parti'nin tabelasını astık. Girdiğimiz tüm seçimleri kazandık demiyoruz. Bu aziz millet bize teveccüh gösterdi, bu aziz millet bizi onayladı, bu aziz millet bize yürüyün dedi. O yüzden biz seçim kazandık demeyiz. Biz milletimizin gönlüne, milletimizin teveccühüne ve milletimiz onayına talibiz. Millet bize yürü dedikçe Rabbimizin izniyle biz yürürüz. Sezai Karakoç diyor ya, 'Biz koşu bittikten sonra da koyan atlarız'. O yüzden biz milletimiz ile seçimden seçime bir araya gelmeyiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir. AK Parti milletiz öz evladıdır. O yüzden biz seçimden seçime değil aziz milletimiz ile her zaman kalben birlikteyiz" dedi.Ünal, on gün içerisinde tüm yurt genelindeki adaylarını açıklamayı planladıklarını ifade edip, "Kalan il ve ilçelerdeki adaylarımız da MKYK üyelerimiz tarafından açıklanacak. Muhtemelen 10 gün içerisinde tüm Türkiye'yi tamamlamış olacağız. Ardından da sayın Cumhurbaşkanımız seçim manifestomuzu açıklayacak" diye konuştu.Ünal konuşmasının ardından Sivas'taki ilçe belediye başkan adaylarını tek tek anons ederek sahneye aldı. Son olarak Sivas Belediyesi başkan adayları Hilmi Bilgin 'in adını anons ederek sahneye aldı.