AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde muhtarlar ve oda yöneticileri ile bir araya geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde muhtarlar ve oda yöneticileri ile bir araya geldi.



Oda başkanları ve muhtarları dinleyen Soluk, şeker pancarı kota uygulaması, kenevir ekimi ve bazı projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Soruları yanıtlayan Soluk, "Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde yapılan projeler ile tarımdan hayvancılığa birçok alanda devletimiz hibeler sunmaktadır." dedi.



Kamusal yatırımlara da değinen Soluk, "Yarım kalan inşaatlar da süresinde tamamlanarak yeni projeler uygulamaya konulacak." diye konuştu.



Toplantıya, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile muhtarlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz

Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Erdoğan'a 33 Liralık Tazminat Davası Açtı

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi