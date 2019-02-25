Son Dakika Haberleri: AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

1 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde muhtarlar ve oda yöneticileri ile bir araya geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da, System.String[]
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde muhtarlar ve oda yöneticileri ile bir araya geldi.

Oda başkanları ve muhtarları dinleyen Soluk, şeker pancarı kota uygulaması, kenevir ekimi ve bazı projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soruları yanıtlayan Soluk, "Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde yapılan projeler ile tarımdan hayvancılığa birçok alanda devletimiz hibeler sunmaktadır." dedi.

Kamusal yatırımlara da değinen Soluk, "Yarım kalan inşaatlar da süresinde tamamlanarak yeni projeler uygulamaya konulacak." diye konuştu.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:04 Kaynak: AA

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