AK Parti Sivas Üye Sayısı 113 Bin 216 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Sivas Üye Sayısı 113 Bin 216

AK Parti Sivas Üye Sayısı 113 Bin 216
05.01.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Tanrıverdi, AK Parti'nin Sivas'taki üye sayısının 113 bin 216'a ulaştığını açıkladı.

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partisinin Sivas'taki üye sayısının 113 bin 216'ya ulaştığını bildirdi.

Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirdiğini söyledi.

Partisinin kentteki üye çalışmaları hakkında bilgi veren Tanrıverdi, "Üye çalışmaları kapsamında AK Parti Sivas İl Başkanlığı olarak çalışmaları koordine etmek amacıyla tüm teşkilat birimlerinden temsilcilerin bulunduğu üye koordinasyon merkezi kurulmuş, 65 mahalle ve 153 köyümüzde saha çalışmaları yapılarak yaklaşık 12 bin seçmene ulaşılmıştır." dedi.

AK Parti'nin Sivas'taki üye sayısını açıklayan Tanrıverdi, "İl merkezimiz ve tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere yürüttüğümüz yoğun ve planlı bu saha çalışmaları neticesinde 7 ay gibi kısa bir sürede Sivas'ımızda 6 bin 183 yeni üye partimize kazandırılmıştır. Gelinen noktada üye sayımız 113 bin 216'ya ulaşmış olup, bu rakamın seçmene oranı yüzde 23,8 dir." diye konuştu.

Tanrıverdi, kentin her köşesinde, her yaştan vatandaşa ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yusuf Tanrıverdi, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sivas Üye Sayısı 113 Bin 216 - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sivas Üye Sayısı 113 Bin 216 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.