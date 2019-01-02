Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine...

1 saat önce

IHAAW184824-SIY/02-01-2019- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
IHAAW184824-SIY/02-01-2019

- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkeze sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." 02.01.2019 18: 48: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:54 Kaynak: İHA

Hakan Karaduman, Samsun, Politika
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