AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine...
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IHAAW184824-SIY/02-01-2019- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.
IHAAW184824-SIY/02-01-2019
- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun
İl Başkanımız Hakan Karaduman
, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkeze sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu
görevlendirilmiştir." 02.01.2019 18: 48: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:54 Kaynak: İHA
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