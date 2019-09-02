Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan...

7 saat önce

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında...

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye kendi savunma sistemini güçlendirmek için bir girişimde bulunduğunda bunu sanki ittifaka (NATO) karşı ya da uluslararası ortaklarımıza karşı meydan okuma gibi sunanların aslında ortaya koydukları tavrın herhangi bir şekilde siyasi ya da diplomatik bir değeri yok."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım."

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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