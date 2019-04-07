AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Demokrasinin Kutsalı Olan Sandığa Sahip Çıkma İradesinden Niye...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " -" Netanyahu Batı Şeria'daki yerleri ilhak edeceğini söyledi.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "
-" Netanyahu Batı Şeria
'daki yerleri ilhak edeceğini söyledi. Bağımsız Filistin
Devleti'nin varlığının tüm dünya ve İsrail
için tehdit olduğu söyledi. Dahada ileri gitti Doğu Kudüs
'ün Filistin'in başkenti olmasına karşı bir tutum olarak Kudüs'ün bölünmesine müsaade etmeyeceğim diyerek bütün bir ortadoğu ve dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek almak amacıyla söyledi."
-" CHP İstanbul
adayı en başta yasal ve meşru olan bu itiraz sürecini itbarsızlaştırma hatta illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı. Tabi zaman içerisinde bu çabanın milli iradeyi, heba olmuş oyların sandıkta yer bulmasını itibarsızlaştırma olduğu geçikerekte olsa anlayınca bu sefer bu meseleyi küçüksemeye çalışıyorlar."
-"Demokrasinin kutsalı olan sandığa sahip çıkma iradesinden niye rahatsızlık duyuluyor? Sonucun ortaya çıkması ve iradenin tecelli etmesi hususunda bu çarpık zihniyet halen yürürlükte kalmaya devam ediyor."
ANKARA - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:24 Kaynak: İHA
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