AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki: 'Siyasetsizlikle' özdeşleşmeye devam ediyorlar - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki: 'Siyasetsizlikle' özdeşleşmeye devam ediyorlar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten Meclis\'i terk eden Yeni Parti\'ye sert tepki: \'Siyasetsizlikle\' özdeşleşmeye devam ediyorlar
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı “tarihi” ve gelecek döneme istikamet verecek stratejik değerlendirmeler içeren bir konuşma olarak nitelendirdi. Çelik, Erdoğan’ın konuşması öncesinde Genel Kurul’u terk eden Yeni Partili milletvekillerini eleştirerek, bu tutumun Meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu savundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devlet ve siyaset hayatı açısından gelecek döneme "istikamet" verecek önemli ve stratejik değerlendirmeler içerdiğini belirten Çelik, Yeni Partili milletvekillerinin konuşma öncesinde Genel Kurul'u terk etmesini eleştirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yasama yılı açılışında Yüce Meclis'imizde Genel Kurul'da konuşma yapmaları devlet ve Meclis hayatımızın en önemli geleneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bugün "tarihi bir konuşma" yaptığını belirten Çelik, "Devlet ve siyaset hayatımız için gelecek döneme 'istikamet' verecek çok önemli ve stratejik siyasi değerlendirmeler ortaya koymuşlardır. Bu değerlendirmeleri önümüzdeki dönemde ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi.

"YENİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİS'İ TERK ETMESİ SAYGISIZLIKTIR"

Çelik, Yeni Partili milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başlamadan önce Genel Kurul'u terk etmesine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan Yeni Partili milletvekillerinin Genel Kurul'u terk etmeleri Meclis'imize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Meclis'in güçlenmesi gerektiğini savunanların, Meclis'e hak ettiği değeri verme konusunda zaaf içinde olduklarının görüldüğünü belirten Çelik, "Meclis'in güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların, Meclis'i terk etmesi büyük bir çelişkidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, "Yeni Parti 'siyaset üretme' yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI DİNLEYEMEYEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyemeyen vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasını dinleyemeyen vatandaşlarımızın, bu tarihi konuşmayı okumalarının veya dinlemelerinin çok değerli olacağını ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasının sonunda yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki: 'Siyasetsizlikle' özdeşleşmeye devam ediyorlar - Son Dakika
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