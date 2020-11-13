AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadele ederken ülke ekonomisinin en az üç kat arttığını söyledi.

Demiröz, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresinde, AK Parti'nin 19 yıllık serüvenini daha ileriye, 2023, 2053 ve 2071'e taşıyacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı destekle partiyi kurarken, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatan Demiröz, şöyle konuştu:

"Ve gerçekten 19 yılda vesayet odaklarıyla tek tek ilgilenildi ve gereği yapıldı. Çok mücadele edildi. ve vesayet odaklarıyla mücadelenin yanında ülkenin kalkınması, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar en ücra köşeye kadar her türlü kalkınmanın yapıldığı ve ülke ekonomisinin en az üç kat büyütüldüğüne dünya şahit oldu. Ama Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yükselişi birilerini rahatsız ediyor. İçeride ve dışarıda hedef Recep Tayyip Erdoğan gösterilirken, esas amaçlarının Türkiye olduğu ve hatta onun dışında bizim kültürümüz, medeniyetimiz ve inancımız olduğunu bütün dünya bilmeli. Ama merak etmesinler bu dünya lideri nasıl 'one minute' dediyse, 'dünya 5'ten büyük' dediyse inşallah bundan sonra da dimdik duracak ve Türkiye dünyada ilk 10 devlet arasında yerini alacak."

AK Partinin milletten aldığı destekle bugünlere geldiğine işaret eden Demiröz, "Başka bir yerden destek aldığımız yok." diyerek konuşmasını tamamladı.

"AK Parti ailesi 11 milyon 350 bin üyesiyle çok büyük bir aile"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kaya, kongreleri düğün günleri olarak gördüklerini, kongrelerin yenilenmenin, tazelenmenin ve geleceğe umutla yürümenin gerçekleştiği günler olduğunu dile getirdi.

"AK Parti demek millet demek" diyen Kaya, AK Parti'nin milletin kendisinin kurduğu, bu günlere taşıdığı ve 19 yıldır her seçimde eksiksiz desteklediği bir millet hareketi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletçe, AK Parti'ye 2023'e yürümesine izin verildiğini anlatan Kaya, "Ama sadece 2023 değil, bu millet bize 2053 vizyonunu ortaya koyma hakkını da verdi." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl parti teşkilatlarının 1 milyon yeni üye kaydı yaptığını hatırlatan Kaya, "AK Parti ailesi 11 milyon 350 bin üyesiyle çok büyük bir aile. Bir büyük ve güçlü bir aileyiz. Her geçen gün bu ailemizin sayısı daha artacak. Üyelerimizle Türkiye'yi 2023, inşallah 2053'e taşıyacağız." dedi.

AK Parti'nin sosyal yardımlarına da değinen, "Bugün ülkenin her ferdinin yanında olan bir hükümet var. AK Parti insanı merkez koydu. Bu ülkede AK Parti iktidara geldikten sonra hiç kimse garip gureba, çaresiz ve kimsesiz kalmadı. Biz bütün insanlarımıza el uzattık." diye konuştu

Kovid-19 salgını sürecinde bütün dünyanın salgınla mücadele ettiğini vurgulayan Kaya, ekonomilerin çok büyük ölçüde daraldığı dönemde Türkiye'nin süreci dünyaya örnek şekilde yürüttüğünü sözlerine ekledi.