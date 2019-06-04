Son Dakika Haberleri: AK Parti teşkilatı bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti teşkilatı bayramlaştı

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti teşkilatı bayramlaştı, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanları, İl ve Merkez İlçe, İl Kadın ve Gençlik Kolları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Altınöz, Milletvekilleri Ünal ve Güneş'in yanı sıra AK Parti Genel Merkez Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan bayramlaşma programına katılan partililerin tek tek bayramını kutlarken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.

Programda konuşan İl Başkanı Altınöz, programa katılan herkese teşekkür etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
Merkez, Ramazan Bayramı, Karabük, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:03:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti teşkilatı bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]