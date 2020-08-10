AK Parti Tunceli'de 4 ilçede kongresini yaptı - Son Dakika

AK Parti Tunceli'de 4 ilçede kongresini yaptı

AK Parti 7. Olağan Kongreleri kapsamında 4 ilçede kongreler yapıldı.

AK Parti Tunceli'de 4 ilçede kongresini yaptı, System.String[]

AK Parti 7. Olağan Kongreleri kapsamında 4 ilçede kongreler yapıldı.

AK Parti 7. Olağan Kongreleri kapsamında İl Koordinatörü Eski Bakan Yardımcısı Yusuf Çoşkun'un katımıyla Hozat, Nazımiye, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinin kongreleri pandemi tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirildi.

İlçelerde kongrelerinin yapıldığını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, "AK Parti Tunceli İl Başkanlığı olarak 7. Olağan Kongremize doğru kutlu adımlarımız ile hedeflerimize doğru ilerliyoruz. 'İnandığın Yolda Yürü' diyerek çalışmalarımızı sürdürürken hafta sonu İl Koordinatörümüz, Bakan Yardımcımız Yusuf Çoşkun katılımıyla Çemişgezek, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçe kongrelerimizi kıymetli dava arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. ? Hozat ilçemizde Teyyar Orhan, Nazımiye ilçemizde Erkan Özdoğan, Çemişgezek ilçemizde İbrahim Enes Somyürek, Mazgirt ilçemizde ise Süleyman Canpolat ilçe başkanlığına seçildi. İlçe başkanlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Çalışmaları ilk gün ki aşkla sürdürdüklerini anımsatan Tek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik . Bu anlayışıyla yöre vatandaşlarımıza hizmetkar olarak kutlu yolumuzda 2023, 2053, 2071 hedeflerimize emin adımlar ile ilerleyeceği" diye konuştu. - TUNCELİ

Çemişgezek, AK Parti, Tunceli, Hozat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Tunceli'de 4 ilçede kongresini yaptı - Son Dakika

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