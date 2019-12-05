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AK Parti Tunceli teşkilatında delege seçimi başladı

6 saat önce

AK Parti Teşkilatı'nın 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Tunceli'de delege seçimleri bugün başladı.

AK Parti Tunceli teşkilatında delege seçimi başladı, System.String[]

AK Parti Teşkilatı'nın 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Tunceli'de delege seçimleri bugün başladı.


AK Parti Teşkilatı 7. Olağan Büyük Kongre öncesi delege seçimleri diğer illerde olduğu gibi Tunceli'de de başladı. Delege seçimi için ilk sandık Pertek ilçesi parti teşkilatında kuruldu. Bin 131 üye bulunan ilçede oy kullanmak için üyeler sandık başına gelmeye başladı. Saat 09: 00'da başlayan oy verme işleminde üyelerden 87 yaşında Zülfü Ateş ile 83 yaşındaki Mustafa Demiralpta oylarını kullandı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden 87 yaşındaki Zülfü Ateş," Allah başımızdan Recep Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. O mazlumların güneşidir. Bir halk kahramanıdır. Dualarımız reisle'diye konuştu.


Öteyandan yarın Mazgirt, Cumartesi günü Çemişgezek ve Pazar günü ise merkez ilçede sandık kurularak delege seçimlerinin tamamlanacağı belirtildi. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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