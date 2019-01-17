Son Dakika Haberleri: AK Parti ve MHP'den Özel Öğrencilere Karne Hediyesi

AK Parti ve MHP'den Özel Öğrencilere Karne Hediyesi

30 dakika önce

AK Parti ve MHP'den özel öğrencilere karne hediyesiAYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde AK Parti ve MHP Nazilli İlçe teşkilatı üyeleri özel öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık ayakkabı, atkı, bere ve eldiven hediye etti.

AK Parti ve MHP'den özel öğrencilere karne hediyesi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde AK Parti ve MHP Nazilli İlçe teşkilatı üyeleri özel öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık ayakkabı, atkı, bere ve eldiven hediye etti.
Nazilli Süleyman Efendi Özel Eğitim 1. ve 2. Kademe Uygulama Okulu Müdürü Hatice Tunay ve görevli öğretmenlerle çocukların karşıladığı AK parti ve MHP'li konuklar öğrencilere hediyelerini tek tek teslim ederek giydirdi. Büyük bir mutluluk yaşayan öğrenciler mutluluklarını gizleyemedi. Oldukça sert geçen havalar nedeniyle çocukların sıcak kalmaları ve üşüyerek hasta olmaları için farklı bir karne hediyesi aldıklarını ifade eden AK Parti Nazilli Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, "AK Parti Nazilli Kadın Kolları olarak çocuklarımızı ısıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz ise karne hediyesi şeklinde oldu. Durumları müsait olmayan bedensel, zihinsel öğrenci kardeşlerimizi ısıtmak için geldik. İlçe Başkanlığımızın desteğiyle aldığımız hediyeleri öğrencilerimize teslim etti. Onları tek tek giydirdik. Onlar da çok mutlu oldu bizler de çok mutlu olduk" dedi.
AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, kadın kollarının bir kez daha çok güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade ederek, "Çok duygulu bir organizasyon oldu. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Medeni bir ülke olmanın, gelişmenin en önemli öğelerinden biri engellilerin eğitimi, topluma kazandırılmasıdır. Bu nedenle bu tür okullarımızın bizim için ayrı bir önemi var. Bu çocuklarımız ve insanlarımız sadece belirli gün ve haftalarda değil sürekli olarak hatırlanmalı ve ziyaret edilmelidir" dedi.
MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ise konuşmasında nezaketlerinden dolayı AK Parti yönetimine ve okul idaresine çok teşekkür etti. Korkmaz, "Özel öğrencilerimiz için belediye başkanımızdan projelerin oluşması konusunda destek almaya devam ediyoruz ve yeni projelerle de engellilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Aydın, Nazilli, MHP, Yerel
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