AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
10 dakika önce
AK Parti Yalova ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
AK Parti Yalova
ilçe ve belde belediye başkan adayları
tanıtıldı. Raif Dinçkök
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Hatice Merve Tatar
, belediye başkan adaylarını açıkladı. Altınova
Belediye Başkanı Metin Oral
, Armutlu
Belediye Başkanı Mehmet Birkan
, Çiftlikköy
Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar
yeniden aday gösterildi. Termal
ilçesinde Sinan Acar
, Çınarcık
'ta ise Numan Soyer belediye başkan adayı
oldu.
Altınova ilçesine bağlı Subaşı
beldesinde Volkan Yılmaz
, Tavşanlı
beldesinde, Kadri Çiçek
, Kaytazdere
beldesinde Orhan Karabulut, Çınarcık'a bağlı Esenköy
'de Özen Kaptan, Teşvikiye
'de Suat Meydan, Koru'da Ersoy Baday, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü
beldesinde Şaban Ertan
, merkeze bağlı Kadıköy
beldesinde ise Mehmet Şahin
aday olarak gösterildi.
Toplantıya Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol
, İl Başkanı Muğlim Bağatar katıldı.
AK Parti tarafından daha önceden Yalova Belediye Başkanı adayı olarak Yusuf Ziya Öztabak
gösterilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:04 Kaynak: AA
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