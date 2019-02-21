Son Dakika Haberleri: AK Parti'ye Katılım

AK Parti'ye Katılım

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Demir'in istifa ederek partilerine üye olduğunu bildirdi.

AK Parti'ye Katılım, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Demir'in istifa ederek partilerine üye olduğunu bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Mahmut Kemal Demir'in bugün MHP'den istifa ettiğini belirtti.

Demir'in partilerine katılma isteğini mutlulukla karşıladıklarını anlatan Altınöz, şunları kaydetti:

"İnşallah kendisiyle Karabükümüze güzel hizmetler yapacağız. Bu seçim zamanında bize vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:06 Kaynak: AA

MHP, Kemal Demir, AK Parti, Güncel
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