AK Parti'ye Katılım
1 saat önce
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Demir'in istifa ederek partilerine üye olduğunu bildirdi.
AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP Karabük Merkez
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Demir
'in istifa ederek partilerine üye olduğunu bildirdi.
Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Mahmut Kemal Demir'in bugün MHP'den istifa ettiğini belirtti.
Demir'in partilerine katılma isteğini mutlulukla karşıladıklarını anlatan Altınöz, şunları kaydetti:
"İnşallah kendisiyle Karabükümüze güzel hizmetler yapacağız. Bu seçim zamanında bize vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:06 Kaynak: AA
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı
AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak
Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü