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AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi

10.09.2021 16:59
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi, System.String[]

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada inşaatı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarının okul sorunun çözüldüğünü söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada inşaatı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarının okul sorunun çözüldüğünü söyledi.

Yozgat 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Murat Dereli ve üyeleriyle bir araya gelen Başer, esnafın sorularını dinledi.

Başer, burada gazetecilere, kentte inşaatı devam eden TOKİ konutlarını 15 gün önce gezdiklerini ve orda ikamet edecek vatandaşlardan okul talebi geldiğini söyledi.

Okul sorununu çözmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Başer, "Okul normalde yatırım programında yoktu, biz ilave bir kaynak bulmak suretiyle dün Özel İdare Müdürlüğümüze 2 milyon 750 bin lira parayı aktardık. Hemen ardından okul projesi başlayacak." dedi.

Başer, bölgeye hem anaokulu hem de 16 derslikli ilkokul yapılacağını ifade ederek, "AK Parti'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu 'yavrularımızın yürüme mesafesinde okula gitmesi' sözü de yerine gelmiş olacak. Özellikle paranın gelmesi noktasında Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Merkez Ortaokulu'na ek olarak 16 derslikli bir okul ve bir de spor salonu yapılacak. İlimize tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Başer, son yapılan öğretmen atamasında Yozgat'a 200 öğretmen atandığını sözlerine ekledi.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer'e teşekkür eden 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatif Başkan Dereli de sanayi sitesinde PTT şubesinin kapanmasından dolayı esnafın sıkıntı yaşadığını ve yeni yapılacak sanayi sitesi için kamulaştırmada bazı aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Milletvekili Başer de PTT şubesinin tekrar açılması konusunda kurum yetkilileriyle görüşme yaptığını ve kısa sürede tekrar hizmete açılacağını, yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini ifade etti.

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı da katıldı.

Milletvekili, Yusuf Başer, Yatırım, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi - Son Dakika
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