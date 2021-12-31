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AK Partili belediye başkanları 2021 yılı değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

AK Partili belediye başkanları 2021 yılı değerlendirme toplantısı yaptı

31.12.2021 11:52
AK Partili belediye başkanları 2021 yılı değerlendirme toplantısı yaptı

AK Parti Sakarya Yerel Yönetimler Başkanlığınca 2021 yılı son koordinasyon toplantısı düzenlendi.

AK Parti Sakarya Yerel Yönetimler Başkanlığınca 2021 yılı son koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pamukova ilçesinde yapılan toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kent genelinde devam eden projeler, yatırımlar ve tüm siyasi gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tever, milletin tüm fertlerini ve bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadro olduklarını belirtti.

Tever, milletin son 20 yılda çok büyük bedeller ödediğini, vesayet odaklarından darbe girişimine kadar pek çok badireyle yüzleştiğini ancak yılmadığını vurgulayarak, "Salgınla topyekun mücadele verdik. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara boyun eğmedik. Daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik. Yerel yönetimlerimiz bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en önemli kilometre taşı oldu." ifadesini kullandı.

Bu süreçlerde "AK Belediyeciliğin" en önemli özelliğinin istişare kanalını sürekli açık tutması olduğuna değinen Tever, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ve ilçelerimizin gündemiyle ilgili gelişen siyasi hadiseleri ve devam eden çalışmalarımızı etraflıca değerlendirdik. Bizler, Sakarya'mızın yatırımlarının takibi ve hayata geçmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. AK Parti'nin zaten alamet-i farikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz taahhütlerinin arkasında duran bir kadroyuz."

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Milletvekili, Pamukova, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili belediye başkanları 2021 yılı değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili belediye başkanları 2021 yılı değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
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