AK Partili Canbey resmi ilan fiyat tarifesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, resmi ilan tarifesinde yapılan iyileştirmeye ilişkin basının daima yanında olacaklarını belirterek alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Canbey, yazılı açıklamasında, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan tarifesinde yüzde 70'in üzerinde zam öngören kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Basının, tüm dünyada oluşan enflasyonun altında ezilmemesi için çalışmaya devam ettiklerini bildiren Canbey şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından işçiye, emekliye, öğrenciye, toplumun her kesimine yönelik verilen desteklere bugün bir yenisi eklendi. Resmi ilan tarifesinde yüzde 70'in üzerinde bir iyileştirmeyi içeren karar Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki KDV hariç yayın ücretini, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için 35 liraya, 50 binin üzerindeki gazeteler için 63 liraya çıkarıyoruz. Özgür ve tarafsız basının temini noktasında her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Basınımıza hayırlı olsun."