AK Partili Canbey resmi ilan fiyat tarifesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Canbey resmi ilan fiyat tarifesini değerlendirdi Açıklaması

24.02.2022 14:30
AK Partili Canbey resmi ilan fiyat tarifesini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, resmi ilan tarifesinde yapılan iyileştirmeye ilişkin basının daima yanında olacaklarını belirterek alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, resmi ilan tarifesinde yapılan iyileştirmeye ilişkin basının daima yanında olacaklarını belirterek alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Canbey, yazılı açıklamasında, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan tarifesinde yüzde 70'in üzerinde zam öngören kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Basının, tüm dünyada oluşan enflasyonun altında ezilmemesi için çalışmaya devam ettiklerini bildiren Canbey şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından işçiye, emekliye, öğrenciye, toplumun her kesimine yönelik verilen desteklere bugün bir yenisi eklendi. Resmi ilan tarifesinde yüzde 70'in üzerinde bir iyileştirmeyi içeren karar Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki KDV hariç yayın ücretini, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için 35 liraya, 50 binin üzerindeki gazeteler için 63 liraya çıkarıyoruz. Özgür ve tarafsız basının temini noktasında her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Basınımıza hayırlı olsun."

YORUMLAR
500
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Rusya'nın harekatı kabul edilemez Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Rusya'nın harekatı kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Canbey resmi ilan fiyat tarifesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Canbey resmi ilan fiyat tarifesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement