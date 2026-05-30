AK Partili Ensarioğlu\'ndan süreç açıklaması: Devlet Bahçeli benden helallik istedi

30.05.2026 15:34
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, geçmişte çözüm sürecine ilişkin fikirleri nedeniyle "hain" ilan edildiğini ancak bugün o görüşlerini MHP'nin benimsediğini söyledi. Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisin helallik istediğini açıkladı.

Çözüm sürecine ilişkin olarak tartışmalar devam ederken AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu geçmişte "hain" ilan edilmesine yol açan görüşlerinin bugün MHP tarafından benimsendiğini ve Devlet Bahçeli'nin kendisinden bizzat helallik istediğini açıkladı.

"BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİM BENDEN HELALLİK İSTEDİ"

Medyascope'a konuşan Ensarioğlu şunları söyledi:

“Mesela Celal Adan’ı ziyaret ettim, bana dedi ki, ‘Sayın Bahçeli diyor ki, hakkını helal etsin. Biz o zaman onu hain ilan ettik. Elini kolunu kestik. Bugün onun dediği noktaya gelindi.’ Sonra ben Sayın Bahçeli’yi ziyarete gittim, o da bana aynı şeyi söyledi. Şimdi burada Öcalan’a statü verilmesini tartışıyoruz. Şimdi ben diyorum ki, ‘Televizyona çıkartalım. Çünkü bu örgütü kuran odur, kilidi kapatacak da odur.’ Yani bunu biz zorlayarak bir şey yapamayız. Netice o silah bırakın dediği zaman köydeki genç dağa çıkmaz.

"HAİN İLAN EDİLDİM"

"Şimdi Öcalan ile ilgili ben 2014’te televizyona çıkıp konuştum. Televizyona çıkıp, ‘Örgütüne silah bırakması ve örgütünü feshetme çağrısı yapsın’ dedim. O zaman dedim ki, ‘Hiç silah kullanmayanı affedelim. Silah kullananlara yüzde 50 indirim yapalım. Bazılarını yurt dışına göndersinler’ dedim. Hâlâ aynı noktadayım. O zaman dedim ki, ‘Öcalan için bir ev hapsi veya orada bir yer verilsin. Danışmanı, sekreteri olsun. Yani çalışmak için koşullar şartları yerine getirilsin.’ Öcalan’ın odasının 10 metrekare olması veya 50 metrekare olması önemli değil, silahların susması silah bırakılması önemlidir. Ben bunları o zaman söylediğim için hain ilan edildim."

"YASA ÇIKARILMALI"

"Yani nasıl biz pişmanlık yasası Kürtleri, dağdakini rencide eder diyorsak, şimdi aynı şeyi Türkler içinde düşünmek gerekir. Bunu da fazla abartmamak ve uzatmamak lazımdır. Çünkü bizde bir tabir var, ‘Bir cenaze olduğu zaman, kaldır kokar’ diye. Bu olay 50 bin, 100 bin insanın ölümüdür. Bu olay büyük bir olaydır. Yasa Meclis tatile girmeden çıkabilir. Daha önce söylediğimi tekrarlayayım, hiç silah kullanmamış insan dağa çıkmışsa ve ona 15 yıl hapis verirseniz o dağdan inmeyecektir. Bunu yasa ile affedeceksin, o zaman eve dönecek. Ya da nereye dönerse, oraya gider. Yani onun yasasının çıkarılması bana göre çok çok acele olmasa da önemlidir ve çıkarılmalıdır."

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Herkes eşit muamele görüp özgür olmalı ancak böyle bu iş çözüm bulur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
