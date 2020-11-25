AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj, "Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" - Son Dakika

AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj, "Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz"

25.11.2020 11:48
AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj,

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" denildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Biz AK Kadınlar olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da canlarımızı yakan bir sorun olan şiddetle mücadelemizde çağrımızı tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere toplanmış bulunmaktayız. AK Parti'nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. 'Kadınlara Karşı Ayrımcılık Irkçılıktan Beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendi, her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüştür. Bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Hükümetimiz ve bakanlıklarımız şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış, hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık, imkansızlıkların partisi olmadık. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK

AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj, Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz

AK Parti, Bilecik, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili kadınlardan anlamlı mesaj, 'Her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz' - Son Dakika


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