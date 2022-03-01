AK Partili Kandemir, Elazığ'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizi bir memleket sevdası, bir millet aşkı, bu ülkeye, topraklara ve coğrafyaya olan heyecan bir araya getirir. Sayınızın kalabalığı değil yüreğinizin, sevdanızın büyüklüğü sizi var eder." dedi.

Kandemir, partisinin Elazığ İl Başkanlığı binasının açılışında, kente her geldiklerinde büyük bir sıcaklıkla karşılandıklarını söyledi.

AK Parti sevdasının milletin sevdası olduğunu aktaran Kandemir, partiyi kurarken tabelayı kendilerinin değil, milletin astığını belirtti.

Bu mekanı sadece kendileri değil, milletin şereflendireceğini anlatan Kandemir, "Bu millet gelecek ki bizim sevdamız yaşasın. Rabbim şu birliği ve beraberliği muhafaza etsin inşallah. Rabbim millete hizmet ederken onun çizdiği istikametten ayırmasın bizi. Rabbim bizi sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim diye hiç olmayacak isimlerle kol kola girenler gibi yapmasın. Sonumuzu onlar gibi eylemesin." ifadelerini kullandı.

Partililerle birlikte gönüllere hitap edeceklerini dile getiren Kandemir, daha nice hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Kandemir, kurulan mekanların içini ısıtanın, konuşmalar ve tartışmaların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir masa kurarsınız 6, 16, 46 kişi olursunuz ama mesele o masanın etrafında sizi neyin bir araya getirdiği meselesidir. Bizi bir memleket sevdası, bir millet aşkı, bu ülkeye, topraklara ve coğrafyaya olan heyecan bir araya getirir. Sayınızın kalabalığı değil yüreğinizin, sevdanızın büyüklüğü sizi var eder. Binalarda, sokaklarda, hanelerde, gönüllerde varsanız eğer o sevdanızla var olursunuz. Biz bu millete aşığız. Bizim genel başkanımız bu millete, bu coğrafyaya aşık. Biz değer siyasetiyle varız. Değer siyasetiyle var olacağız. Bundan sonra bundan önce olduğu gibi bu milletin bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz."

Açılışın ardından Kandemir, il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.