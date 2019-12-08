AK Partili Kandemir Erzincan'da partisinin teşkilat toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Erzincan'da partisinin teşkilat toplantısına katıldı.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen toplantı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, ilk günkü aşk ve heyecanla kutlu yolda millete hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

AK kadronun bir neferi olmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Şireci, "Bu kutlu yolda teşkilatımız bugüne kadar, Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizdiği vizyonda hiç durmadan, yorulmadan gece gündüz demeden en üst kademeden en alt kademeye kadar çalışmıştır. Bugüne kadar elde edilen başarılarda hiç şüphesiz teşkilatlarımızın önemi çok büyüktür." diye konuştu.

Kandemir'in yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililerin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.