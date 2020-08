AK Partili Niyazi Güneş'ten seçim barajı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti ve MHP'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışma yaptığına dair haberleri yakından takip etmediğini belirterek, "Seçim barajlarıyla engelleme yapma anlayışı, doğru bir anlayış değildir. TBMM'ye her görüşün, her fikrin, her düşüncenin yansıması demokrasinin bir gereğidir." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu dile getirdi.

Malazgirt Savaşı ile başlayan ağustos zaferlerinin, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Belgrad, Mohaç, Kıbrıs, Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve 1922'de de eksiksiz bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'da pekiştiğini anlatan Güneş, ecdadın kılıçla kazandığı bu mücadelelerin, hiçbir zaman tahakkümle, sömürüyle devam etmediğini söyledi.

Ecdadın, fetihlerin en büyüğünü "gönüllerin fethi" olarak gördüğünü vurgulayan Güneş, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklarda uyguladığı politikalardan biri olan istimalet politikasına işaret etti. Bugün, hakimiyetin sona erdiği coğrafyalarda yaşanan kargaşa ve ümitsizliği, dünyanın ibretle takip ettiğinin altını çizen Güneş, "Bu coğrafyalarda ecdadımızın yönetiminin sitayişle arandığını hep birlikte görmekte ve duymaktayız." diye konuştu.

Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından bir takım söylemlerin gerçekleştirildiğini anlatan Güneş, Türk milletinin, yalnızca askeri alanda başarılı olan ancak bilim ve sanatta sanki eserleri bulunmayan bir geçmişe sahip olduğuna ilişkin söylemlerin sıklaştığını söyledi.

Milletin her zaman bilime ve sanata değer verdiğine işaret eden Güneş, ecdadın da Anadolu'da ve gittiği coğrafyalarda, bilim ile sanatın gelişmesi için kütüphaneler, yüksek öğretim okulları, medreseler açtığını anlattı.

Günümüzde kendini bilimin öncüsü kabul eden ülkelerin, bir zamanlar bilimle uğraşanlara yaptıkları eza ve cefayı hatırlatan Güneş, Türk arşivleri ve kütüphanelerinin içeriğinin çok kuvvetli olduğunu belirtti.

"Türk milleti, tarihini unutmayacaktır"

Türk milletinin zaferlere alışkın olduğunu ifade eden Güneş, "Düşmanın çokluğu ve silah gücü bizi hiçbir zaman korkutmamıştır, azlığı da sevindirmemiştir. Biz, mücadelemizi mertçe ve asilce yapmışızdır. Ancak hiçbir zaman bu başarının ardından zalimane ya da hırslı bir idare asla vuku bulmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin sadece geçmişe değil geleceğe de ışık tuttuğuna dikkati çeken Güneş, "Türk milleti, tarihini unutmayacaktır. Unutmak isteyenlere de nice ağustoslarda, nice zaferlerle cevap verecektir. Tarihimizi bilinçli bir şekilde yanlış anlatan tahrif edenlere ilim adamlarımız gerekli cevabı vermektedir." dedi.

Güneş, Malazgirt Zaferi ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

AK Parti ve MHP'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışması hakkında değerlendirmesinin sorulmasına Niyazi Güneş, "O konularda çok yakini bir bilgim yok. Yakından takip edemedim. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Öteden beri düşündüğüm hadise şudur: Seçim barajlarıyla engelleme yapma anlayışı, doğru bir anlayış değildir. TBMM'ye her görüşün, her fikrin, her düşüncenin yansıması demokrasinin bir gereğidir." karşılığını verdi.