AK Partili Turan: "Bayramiç beyazı dış pazarda da marka olacak" - Son Dakika

AK Partili Turan: "Bayramiç beyazı dış pazarda da marka olacak"

07.11.2020 15:55
AK Partili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç beyazının fidan sertifikasyonu tescilinin yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç beyazının fidan sertifikasyonu tescilinin yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale'ye özgü markaların ve ürün tescillerinin artmasının şehrin tanıtımına ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Turan, "Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Bayramiç ilçemizde endemik bir tür olarak yetiştirilen Bayramiç beyazının fidan sertifikasyonu tescilinin yapılması, çiftçimize, üreticimize ve şehrimize önemli kazanımlar sağlayacak. Çanakkale'miz için bir değer olan bu özel meyve türü, tüm dünyada Bayramiç adıyla anılacak" dedi.

"Şehrimize değer katmaya devam ediyoruz"

Yapılan çalışmalarla Çanakkale'ye değer katmaya devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Turan, "Tarihiyle, doğasıyla, değerleriyle öne çıkan Bayramiç'imizde yetişen Bayramiç beyazının coğrafi işaret tescilinden sonra 4 farklı çeşide ait Bayramiç beyazı fidan sertifikasyon tescili de gerçekleşmiş oldu. Tescille beraber, Bayramiç beyazı fidanlarının yıllardan beri sertifikasız üretim eksikliği de giderildi. Bayramiç beyazı üreticilerimiz, fidanları sertifikalı olmadığı için destek alamıyorlardı. Bundan sonra Bayramiç beyazı bahçe tesisi yapan üreticilerimiz ile fidan üreticilerimiz de Bakanlığımızca verilen sertifikalı fidan desteğinden yararlanabilecek. Bayramiç beyazının gerek ülke geneline gerekse dünya pazarına yayılması kolaylaşacak. Yine aynı şekilde Bayramiç Beyazı çeşitleri de tek tek tanımlandığından; Tarsim Sigortası kapsamında daha net bir şekilde sigortalanma ve olası doğal afet risklerine karşı tam koruma kapsamına girmiş oldu. Böylelikle üreticimizin mağduriyeti de önlenecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte takip ettiğimiz bir projeydi. Tescil işleminin Çanakkale'mize, Bayramiç'imize, çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'ne, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne, Bayramiç Ziraat Odası Başkanlığı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fidanlara ilçenin eski adı 'Bayramiçi' adı verildi

Endemik bir tür olarak yetişen Bayramiç beyazı, meyve, çiçek, fidan ve ağaç yapısı itibariyle diğer şeftalilerden ve nektarinlerden farklılık arz eden tüm fizyolojik, morfolojik özellikleri bilimsel kriterler dahilinde açıklanarak ortaya konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Bayramiç beyazı dört çeşit; ilçenin eski adı olan Bayramiçi isminin fidan tescili farklı olgunlaşma tarihlerine göre, Bayramiçi beyazı 1, Bayramiçi beyazı 2, Bayramiçi beyazı 3, Bayramiçi beyazı 4 olarak tescil edildi. - ÇANAKKALE

AK Partili Turan: Bayramiç beyazı dış pazarda da marka olacak
AK Partili Turan: Bayramiç beyazı dış pazarda da marka olacak

Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Bayramiç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Turan: 'Bayramiç beyazı dış pazarda da marka olacak' - Son Dakika Ekonomi


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