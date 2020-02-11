AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi ayak' ithamları ayıptır - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi ayak' ithamları oldukça hazindir, ayıptır, insafsızlıktır. 50 yıllık sinsi bir örgüt olan FETÖ'yü, darbeci ve vesayetçi zihniyeti çökerten lider de ekip de bellidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' konusunda yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün hedeflerine en fazla hizmet eden lider olduğu iddiasında bulundu. Turan, "Yüzde 52'nin üzerinde oy almış Cumhurbaşkanı'na ve iktidar partisine böylesi ithamlarda bulunmak, muhalif olmakla açıklanamaz. CHP'nin her kritik dönemde, hangi tarafta durduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZ İYİ BİLİYOR'

Turan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dediğini, örgütün kurumları kapatılırken talimatla milletvekili gönderdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"FETÖ itiraflarında bulunan milletvekilini partiden ihraç eden, örgütün kanalında 'Erdoğan yurt dışına kaçacak' diyen, kaset operasyonu ile genel başkan olan da yine Sayın Kılıçdaroğlu'dur. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı teslim olmadığı için ya hapiste olacaktı ya da hayatta olmayacaktı. Fakat, darbecilerin yol verdikleri ve darbeyi televizyondan izleyenler, bugün iktidarda olacaktı. O karanlık gecede milletiyle meydanda olan Sayın Erdoğan'dı. Takım elbise ve kravatla televizyon karşısında bekleyenlerin kim olduğunu milletimiz iyi biliyor. Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi ayak' ithamları oldukça hazindir, ayıptır, insafsızlıktır. 50 yıllık sinsi bir örgüt olan FETÖ'yü, darbeci ve vesayetçi zihniyeti çökerten lider de ekip de bellidir."