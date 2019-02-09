Ak Partili Vekiller, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Elazığ
Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar
ve Metin Bulut
iş adamlarıyla bir araya geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesini ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Metin Bulut iş adamlarıyla bir araya geldi.
Elazığ'ın son dönemde kamu kaynaklarında en fazla istifade eden illerden bir tanesi olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili
Metin Bulut, " Şehir Hastanesi
, SSK, emniyet, valilik, Harput
külleyesi, ipek yolu, stadyuma baktığınızda gerçekten bölgede kıskandıracak derecede kamu yatırımı alan illerden bir tanesi. Ama illerin kalkınması ve gelişmesi sadece almış olduğu kamu yatırımları ile mümkün olmuyor. Bu yüzden iş birazda daha iş adamlarına ve ekonomik ağırlıklı STK
'lara düşüyor. MÜSİAD bunlardan bir tanesidir. Siyasetçinin burada temel görevi sahayı ve zemini uygun hale getirmektir. Bununla alakalı çok ciddi bir mücadele verildi. Yıllardır konuşulan Elazığ'ın 6. bölge olmayışıydı. Allah'a şükür bugün 6. Bölge imkanlarından faydalanıyor. Geçmişte yatırım yapmış arkadaşlarımızın bundan istifade edebilmesiyle alakalı mücadele içerisindeyiz. Bildiğim kadarı ile onların da fabrikalarını büyüttüklerinde yapmış olduğu yatırımlarda bu destekten faydalanmaları mümkün. Bunu yapınca şehir cazibe merkezi haline geliyor" dedi.
Elazığ kamudan yeterli oranda payını aldığını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ise, "Dün Fethi Sekin
Hastanesi'ne gittik. Şehir hastaneleri içerisinde güzide olduğuna ve doğru bir zamanda açıldığına inanıyorum. Bir takım kadro eksiklikleri olabilir. Onları da hızlı bir şekilde tamamlarız. MÜSİAD Türkiye
'de kurulduğundan beri hakikaten çok önemli bir değere sahip bir STK oldu. Çok ciddi bir kitleye ulaşan ve faydalı çalışmalar yapan iş adamlarının önüne açan bir STK oldu" diye konuştu.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 190 civarında faal olan işletmenin olduğuna değinen MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özeren
'de, "Bunları gündemde tutmamız lazım ve bu da basın aracılığı ile olabilir. Ne üretildiğini bilmemiz lazım. Vatandaşımız markete girdiği zaman öncelikli olarak bu ürünlere önem vermesi lazım. Yerli üretimi desteklememiz lazım. Elazığ'da üretilen ürünlerden başlayıp, Türkiye'de üretilen ürünleri kullanmaya başladığımız sürece biz bu sorunları aşarız. Elazığ'da üretim yapacak olan dışarında yeni gelecek bir sektörü biz daha ön planda tutuyoruz. Oysa Elazığ'da yatırım yapan sektör yıllarca bu memleketin emeğini çekmiş, elini taşın altına koymuş ve istihdam sağlamıştır. Elbette bu firmanın yeni gelecek olan ulusal bir firma ile mücadele etme şansı yoktur. Haliyle bu firmayı batmaya mahkum edeceğiz. O yüzden dışarıdan getireceğimiz olan yatırımları mümkün olduğu kadar ilimizde yatırım yapmış, daha önce bu sektörde faaliyet göstermiş olan firmaları kollamamız lazım"ifadelerini kullandı.
Toplantı, Milletvekilleri Ağar ve Bulut'un iş adamlarının sorularını yanıtlanması ile sona erdi. - ELAZIĞ