AK Partili Yeşildal'dan Esed rejiminin sözde halk meclisine tepki - Son Dakika

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeşildal, yaptığı açıklamada, sözde halk meclisi tarafından yapılan bildiriyi kabul etmediklerini söyledi.

Hatay'ın Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yeşildal, şöyle konuştu:

"Bizler Hatay'dan bu art niyetli açıklamayı reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Türkiye, her zaman komşularıyla barış ve huzur içerisinde yaşamayı kendine şiar edinmiş bir ülkedir, kimsenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Ama bu topraklarda gözü olanın ise gözünü çıkarabilecek bir ülkedir. Hatay, Türk yurdudur, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır, bunu buradan vurguluyoruz."