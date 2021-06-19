Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Son Dakika

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 2. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Her zaman olduğu gibi heyecan verici maçlara sahne olan günün tüm sonuçlarını ve maç özetlerini Playerbros'ta sizler ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Akademi Ligi yaz mevsimi İkinci hafta ikinci gününün ilk karşılaşması saat 17: 00'da başladı. Günün son karşılaşmasında saat 21: 00'da derbi mücadelesinde Galatasaray Espor Akademi ve 1907 Fenerbahçe Espor Akademi karşı karşıya geldi.

Diğer mücadelelere bakıldığında ise fastPay Wildcats Akademi zirvedeki yerini bugün de kazanarak korumayı bildi. SuperMassive Blaze Akademi ise dün ki mağlubiyetinden sonra bugün oynadığı karşılaşmayı kazanarak haftayı 1 galibiyet ile kapattı.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

NASR Esports Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

fastPay Wildcats Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

Galakticos Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Team Aurora Akademi 0-1 SuperMassive Blaze Akademi

Galatasaray Akademi 0-1 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Akademi Ligi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

NASR Esports Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

27 dakikalık mücadelenin sonunda kazanan taraf NASR Esports Akademi oldu.

fastPay Wildcats Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

30 dakikalık oldukça yakın geçen karşılaşmanın galibi fastPay Wildcats Akademi oldu ve ligde ki 4. galibiyetini aldı.

Galakticos Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi)

Team Aurora Akademi 0-1 SuperMassive Blaze Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi)

Galatasaray Akademi 0-1 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi)

Bugün oynanan ikinci gün karşılaşmalarının sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!