Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Son Dakika

Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı

6 saat önce

AKADEMİSYEN kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 72'nci doğum günü anısına, 'Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli' adlı kitap hazırladı.

Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı, System.String[]

AKADEMİSYEN kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 72'nci doğum günü anısına, 'Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli' adlı kitap hazırladı.

MHP'den yapılan bilgilendirmeye göre; Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, Devlet Bahçeli'nin 72'nci doğum günü anısına kitap hazırladı. 'Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli' adlı kitapta, Bahçeli'nin liderlik özellikleri, özgün bir siyasal iletişim modeli olarak sunuldu.

CUMHUR İTTİFAKI SÜRECİ

Bahçeli'nin genel başkan seçildiği 1997 yılından itibaren geçen 23 yıllık sürede, etkili ve belirleyici liderliğinin, siyasal iletişim açısından incelendiği kitapta, Devlet Bahçeli'nin kendine has liderliği irdelendi. Cumhur İttifakı sürecinin de anlatıldığı kitapta, Bahçeli liderliği için özgün bir karizmatik liderlik modeli sunuldu. Kitapta 'karizmatik diyalog liderliği', 'toplumsal beka liderliği', 'barış müzakeresi karması', 'beka eksenli Bahçeli diplomasisi', 'savunucu itibar katsayısı modeli', 'karizmatik ikna birikimi modeli' gibi başlıklar ile Devlet Bahçeli'nin liderliği anlatıldı.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin "Devlet Bahçeli, kendine has dengeleyici ve belirleyici liderliği ile Türk siyasetinin bilge lideridir. Yeni kitabımızda, Devlet Bahçeli'nin siyasal karizmasını; hem son 5 sene içinde yaşadığımız siyasal gelişmeler, hem de 23 yıllık siyasi süreç çerçevesinde, siyasal iletişim ve ikna edici iletişim modeli olarak sunduk" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE

Daha önce Devlet Bahçeli ile ilgili 2 Türkçe ve 1 İngilizce  kitap yayınlayan akademisyen kardeşler, kitabı Devlet Bahçeli'ye doğum günü olan, 1 Ocak 2020'de verecek. Kitabın takdim yazısı ise, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından yazıldı. Yalçın yazısında, "Teşekkülünden bu yana MHP'nin Türk siyasi hayatında oynadığı yapıcı, olumlu ama tavizsiz rol; Devlet Bahçeli tarafından zirveye taşınmıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli; ideolojik bir yapılanmanın mahsulü olan partisini, siyasal barış anlayışının ve uzlaşma kültürünün merkezine yerleştirmiştir" ifadeleri kullandı. 230 sayfa ve üç bölümden oluşan kitap, Berikan Yayınevi tarafından yayımlandı.

Haber: ANKARA,


Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı
Malatya'da polis noktasına ateş açıldı Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

Son Dakika Haberleri
01:24 İzmir'deki tartışmalı gökdelen projesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ruhsat iptali... - Son Dakika
01:22 Hz. Mevlana Bursa'da anıldı - Son Dakika
01:21 160 promil alkol ile kullandığı otomobil takla attı, "araçta başka biri vardı" dedi - Son Dakika
01:16 "Türk donanması İsrail gemisinin Doğu Akdeniz'de arama yapmasını engelledi" iddiası - Son Dakika
01:01 Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]