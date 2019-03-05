Son Dakika Haberleri: Akademisyen ve Öğrencilere Matlab Eğitimi Verildi

Akademisyen ve Öğrencilere Matlab Eğitimi Verildi

30 dakika önce

Adıyaman Üniversitesinde, MATLAB Uygulama Mühendisi Erkam Çankaya tarafından, MATLAB Tanıtım ve Uygulama Örnekleri eğitimi verildi.

Akademisyen ve Öğrencilere Matlab Eğitimi Verildi, System.String[]
Adıyaman Üniversitesinde, MATLAB Uygulama Mühendisi Erkam Çankaya tarafından, MATLAB Tanıtım ve Uygulama Örnekleri eğitimi verildi.

Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında akademisyen ve öğrenciler hazır bulundu.

Eğitim hakkında bilgi veren MATLAB Uygulama Mühendisi Çankaya, "MATLAB (MATrix LABoratory), çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil bir programlama dilidir. Kullanıcıya, matris işlemleri, fonksiyon ve veri çizme, algoritma geliştirme gibi birçok imkan sunmakta ve içinde bulundurduğu toolboxlar yardımıyla program tasarlamada ve gerçekleştirmede kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle tüm mühendislik hesaplamalarında, istatistiksel hesaplamalarda ve analiz sistemlerinde bu program tercih edilmektedir" diye konuştu. MATLAB uygulamasının özellik ve içeriğinden de bahseden Çankaya, MATLAB ve SİMULİNK genel tanıtımı ve bunların ticari sektörde kullanım alanları, MATLAB ve SİMULİNK örnek ve uygulamaları, sinyal işleme, görüntü işleme, SİMULİNK blokları kullanımı ve kod dönüştürme uygulamalarının yanı sıra MATLAP -ONRAMP ile ilgili bilgiler de aktardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Merkez, Adıyaman, Çankaya, Güncel
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