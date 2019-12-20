Akademisyenler Çıldır Gölü'nde artan kirliliğe teknik çalışmayla dikkati çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akademisyenler Çıldır Gölü'nde artan kirliliğe teknik çalışmayla dikkati çekti - Son Dakika

Akademisyenler Çıldır Gölü'nde artan kirliliğe teknik çalışmayla dikkati çekti

6 saat önce

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Kükrer, Çıldır Gölü'nde son yıllarda artan kirliliğe karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Çıldır Gölü'nün şu an temel sorunlarından bir tanesi kirlilik.

Akademisyenler Çıldır Gölü'nde artan kirliliğe teknik çalışmayla dikkati çekti, System.String[]

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Kükrer, Çıldır Gölü'nde son yıllarda artan kirliliğe karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Çıldır Gölü'nün şu an temel sorunlarından bir tanesi kirlilik. Bu kirlilik evsel veya hayvanlardan kaynaklı. Örneğin çevre köylerde kanalizasyon yok. Bunlar akıntılarla doğrudan göle ulaşıyor." dedi.

Son zamanlarda su kirliliği ve çekilmesi sorunlarıyla gündeme gelen Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde Ardahan Üniversitesi akademisyenlerince teknik çalışma yapıldı.

Kışın tamamen donduğu için Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan ve yöre turizminde önemli yeri bulunan gölde artan kirliliğin önlenmesine yönelik araştırma yapan Serkan Kükrer ve ekibi, hazırladıkları teknik raporu bilimsel dergilerde yayınlayarak bölgedeki sorunlara dikkati çekecek.

"Köylerin kanalizasyonu doğrudan göle ulaşıyor"

Serkan Kükrer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Çıldır Gölü ve çevresi ile ilgili yaptıkları teknik çalışmada su kirliliğindeki artışı ve su seviyesindeki düşüşü belirlediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Çıldır Gölü'nün şu an temel sorunlarından bir tanesi kirlilik. Bu kirlilik evsel veya hayvanlardan kaynaklı. Örneğin çevre köylerde kanalizasyon yok. Bunlar akıntılarla doğrudan göle ulaşıyor. Bahçelerde toplanan tezeklerin yağmurlarla suya karışması başka bir kirlilik nedeni. Hayvanlar sulamaya bırakıldığında hayvanların gübresi ayrıca kirlilik oluşturuyor."

Kükrer, kirlilik nedeniyle gölde oluşan ve giderek artan azot sonucu aşırı mikroskopik ya da makroskopik düzeyde bitkisel üretim artışı meydana geldiğini dile getirdi.

"Su çekilmesi, insan etkisiyle yaşanan bir durum"

Gölde acil önlem alınmasını isteyen Kükrer, şu değerlendirmede bulundu:

"Önlem alınmadan azot böyle artar şekilde devam ederse burası gelecekte çöl haline gelir. Buradaki canlılık, oksijenin olmadığı yerde olmaz. Dolayısıyla buradaki balıkçılık faaliyetlerini bitirecek noktaya gelir. Bu böyle devam ederse şu an olmasa bile böyle bir tehlike meydana gelebilir. Öyle bir risk var. Su çekilme olayı da Çıldır'ın başka bir sorunu. Burada yaşanan su çekilme olayının da herhangi bir doğal sebebi yok. Bu tamamen insan etkisiyle yaşanan bir durum. Kars'ın Arpaçay ilçesinde özellikle başka amaçlarla çekilen su, dolayısıyla gölün seviyesini düşürüyor. Bunun da önlemi alınmalı."

Son günlerde Çıldır Gölü'nde zebra midyesinin arttığı yönünde haberlerin dolaşmaya başladığını anımsatan Kükrer, konuyla ilgili bölgede ayrıntılı bilimsel çalışmanın yapılabileceğini söyledi. Kükrer, "Ancak atfedilen 'Midye balıkları yiyor, su seviyesi çekiliyor' gibi şeyler doğru değil. Midye balık yemez, balıkların üreme alanlarını kaplayıp diğer türlerin oralara yerleşmesini engeller. Dolaylı yoldan balıkları etkiler. Son günlerde haberler okudum, onların aslı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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