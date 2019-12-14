Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile... - Son Dakika

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Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile...
6 saat önce
Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.
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