Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile... - Son Dakika

Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile...

6 saat önce

Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile..., System.String[]

Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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