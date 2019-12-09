Son Dakika › Güncel › Akar: 'NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. - Son Dakika
Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır.
6 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:13 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (1)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."
Akar: "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı."
Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girdi Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'asgari ücret' açıklaması: Alınan vergiler sıfırlanacak Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar