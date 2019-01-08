Son Dakika Haberleri: Akar Tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın Süratle Tamamlanarak Terör Örgütü Pkk/ypg'nin Bir An Önce...

Akar Tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın Süratle Tamamlanarak Terör Örgütü Pkk/ypg'nin Bir An Önce...

1 saat önce

Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

Akar Tarafından,
Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:31 Kaynak: AA

PKK, Münbiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:08:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar Tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın Süratle Tamamlanarak Terör Örgütü Pkk/ypg'nin Bir An Önce...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]