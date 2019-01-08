Akar Tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın Süratle Tamamlanarak Terör Örgütü Pkk/ypg'nin Bir An Önce...
1 saat önce
Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.
Akar tarafından, "Münbiç
Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:31 Kaynak: AA
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