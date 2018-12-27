Akaryakıt İstasyonunda Patlama
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama oldu.
Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama oldu. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tadilatta olan istasyonda gaz borularının üzerine duvarın çökmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı. Etrafa yayılan gazın da alev alması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İstasyonda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:41 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama
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