Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Patlama

Akaryakıt İstasyonunda Patlama

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama oldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama oldu. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tadilatta olan istasyonda gaz borularının üzerine duvarın çökmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı. Etrafa yayılan gazın da alev alması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İstasyonda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:41 Kaynak: İHA

Bozova, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:52:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]