Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele
1 saat önce
Bursa'da akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.
Bursa
'da akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
teknik elemanlarınca, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik denetimler yapılmakta olup, denetimlerde, "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen periyotlar içerisinde ölçüm yaptırmayan ve/veya sınır değerleri sağlamayan araç sahiplerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım tutanağı hazırlanmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin 28 Aralık
2018 tarih ve 2019/1 sayılı tebliğe göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinde yer alan idari para cezaları; sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 3 093 TL, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda 1546 TL olarak uygulanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca 2018 yılı içerisinde 1091 araç denetlendi. 6 adedine ilgi yönetmelikte belirtilen egzoz gazı emisyon ölçümünü belirli periyotlar içinde yaptırmadığından ve/veya sınır değerleri sağlamadığından toplam 8 bin 442 TL idari yaptırım kararı uygulandı" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
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