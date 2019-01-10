Son Dakika Haberleri: Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

1 saat önce

Bursa'da akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele, System.String[]
Bursa'da akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik denetimler yapılmakta olup, denetimlerde, "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen periyotlar içerisinde ölçüm yaptırmayan ve/veya sınır değerleri sağlamayan araç sahiplerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım tutanağı hazırlanmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin 28 Aralık 2018 tarih ve 2019/1 sayılı tebliğe göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinde yer alan idari para cezaları; sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 3 093 TL, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda 1546 TL olarak uygulanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca 2018 yılı içerisinde 1091 araç denetlendi. 6 adedine ilgi yönetmelikte belirtilen egzoz gazı emisyon ölçümünü belirli periyotlar içinde yaptırmadığından ve/veya sınır değerleri sağlamadığından toplam 8 bin 442 TL idari yaptırım kararı uygulandı" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 Çocuğuna Aylık 100 Bin TL Harcayan İzzet Yıldızhan'dan İlginç İtiraf: Evde Ceza Sistemi Var Twitter'da Japon Milyarderi Takip Edip, Tweetini 'Retweet'leyen 100 Kişi 5 Milyon TL'nin Sahibi Oldu

Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:44:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]