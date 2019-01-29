Son Dakika Haberleri: Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril" Devam Ediyor

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril" Devam Ediyor

1 saat önce

Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i şubat ayında da seyirci ile buluşturacak.

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu
Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i şubat ayında da seyirci ile buluşturacak.

Akbank Sanat'ın açıklamasına göre, Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat iş birliğiyle hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski'nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vadediyor.

Gori, Mehmet Ergen'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yardımcı yönetmenliğinde Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenecek Goril, 2-9-16 ve 23 Şubat'ta seyirci ile buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:50 Kaynak: AA

İngiltere, Akbank, Ekonomi
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