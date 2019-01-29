Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril" Devam Ediyor
1 saat önce
Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i şubat ayında da seyirci ile buluşturacak.
Akbank
Çocuk Tiyatrosu, İngiltere
'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i şubat ayında da seyirci ile buluşturacak.
Akbank Sanat'ın açıklamasına göre, Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat iş birliğiyle hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski'nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vadediyor.
Gori, Mehmet Ergen
'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yardımcı yönetmenliğinde Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenecek Goril, 2-9-16 ve 23 Şubat'ta seyirci ile buluşacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:50 Kaynak: AA
E.yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara Transferi İçin Haber Bekliyor
Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu
Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor
Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor