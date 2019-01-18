Son Dakika Haberleri: Akbank'ın 3 Milyar TL Bedelli Sermaye Artışına Katılım Yüzde 99.9

Akbank'ın 3 Milyar TL Bedelli Sermaye Artışına Katılım Yüzde 99.9

1 saat önce

Akbank'ın 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini 5.2 milyar liraya artıracak 3 milyar lira bedelli sermaye artışına katılım yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Akbank'ın 3 Milyar TL Bedelli Sermaye Artışına Katılım Yüzde 99.9, System.String[]
Akbank'ın 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini 5.2 milyar liraya artıracak 3 milyar lira bedelli sermaye artışına katılım yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, "Sermaye artırımımıza olan son derece yüksek katılım, hissedarlarımızın bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin net bir göstergesidir" dedi.

Akbank, 5 Aralık 2018 tarihinde 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini 5.2 milyar liraya artıracağını ve her 1 TL nominal değerli pay için pay alım hakkının 2.5 TL üzerinden kullandırılması sonucunda, toplam 3 milyar TL öz kaynak artışı hedeflediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, bu süreç içinde 3-17 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullandırımına katılımın, 17 Ocak akşamı itibarıyla yüzde 99.9 olduğu belirtildi ve "Geri kalan çok az sayıdaki hisse de 22-23 Ocak 2019 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve süreç bu şekilde yüzde 100 olarak tamamlanacak" denildi.

Suzan Sabancı Dinçer, konuyla ilgili açıklamasında, "Sermaye artırımımıza yüzde 99.9 oranında olan bu son derece yüksek katılım, hissedarlarımızın bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin net bir göstergesidir" dedi ve ekledi:

"Sermaye artışımız, bankamızın rekabet gücünü daha da yükseltecek ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacaktır.

"Bu sayede global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı bankamızın kuvvetli finansalları daha da güçlü bir hale gelecektir.

"Artan sermayemiz, Akbank'ın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik ilave kapasite yaratacak ve sürdürülebilir karlılığımızın devamına katkı sağlayacaktır.

"Sermaye artırımımız, yurtdışı yatırımcılarımızdan da büyük ilgi görmüştür. Bu sayede Türkiye'ye yaklaşık 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olmuştur.

"Bu başarımız da göstermiştir ki, küresel dalgalanmaların yoğun olduğu bu gibi günlerde bile, doğru yönetilen iyi şirketler her zaman uluslararası piyasalardan yatırım çekebilmektedirler.

"Sermaye artırımımıza katılan tüm hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunar; ülkemize, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza hayırlı olmasını dilerim." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Suzan Sabancı Dinçer, bedelli, Akbank, Ekonomi
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