Akbank Sanat'ın "Dans Hep Var" performansları çevrim içi devam ediyor - Son Dakika

Akbank Sanat'ın "Dans Hep Var" performansları çevrim içi devam ediyor

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları, Akbank Sanat'ın Youtube kanalında izleyiciyle buluşuyor.

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları, Akbank Sanat'ın Youtube kanalında izleyiciyle buluşuyor. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında, salgının başlangıcından itibaren birçok sanatçıyla fiziki ve çevrim içi ortak projeler gerçekleştiriyor. Türkiye'den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren atölye kapsamında Belgrad Ormanı, Beyoğlu, Garipçe Köyü, Karaköy, Galat, Balat gibi şehrin farklı noktalarında dansla izleyiciyi buluşturan yeni performanslar hayata geçiyor. Melis Ergüven'in "Balkon", Seçil Özdemir'in "Damla", Yeşim Coşkun'un "Eşik", Oğuzhan Karademir'in "Karar", Yasin Anar'ın "İç Tarafta", Buse Öztekin "Hazan", Mert Öztekin'in "İkilem" başlıklı performansları YouTube'da izlenebiliyor.

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