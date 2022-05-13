Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı - Son Dakika

Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı

Menteşe ilçesinin denize tek bağlantısının bulunduğu Akbük koyunda yıkımlar devam ederken, koydaki 5 iskelenin de yıkılması ile denizde boğulma, yaralanma, kaza gibi olaylarda ekiplerin kullanabileceği iskele kalmadı.

MUĞLA - Menteşe ilçesinin kıyı şeridine tek bağlantı noktası Akbük koyundaki yıkımlar devam ediyor. Koyda 30-40 yıldır boğulma, yangın, kaza gibi acil olaylarda sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kullandığı iskele de yıkım kararı sonrası yıkıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından Akbük koyunda 6'ncı etap kaçak yapı yıkım çalışmaları çerçevesinde 15 kaçak yapı ve 5 iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. Akbük sahili, Kıran, Sarnıç, Kuyucak Mahallelerinde idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapılar, yürütmeyi durdurma kararı alan inşaatlardan kararı kaldırılan 15 adet yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Menteşe'de 2021 yılında ilçe genelinde 220 yapı mühürlendiği, 60 kaçak yapının yıkıldığı açıklandı. 2022 yılında ise hukuki incelemeler devam ederken, mahkeme kararları sonrası yıkımlara devam edileceği belirtildi. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 150 adet yapının yıkılması bekleniyor.

Mavi yolculuğun önemli uğrak noktalarından Akbük koyunda yıkımı yapılan iskelelerden birisinin yapı kayıt belgesi alınan 30 yıllık ahşap iskelenin yıkılmasına bölgedeki esnafların tepkisine neden oldu. İşletmecilerden Öner Altaş, yapı kayıt belgesi alınan iskelenin sadece işletmeler için değil, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine de geçmişte asayiş olaylarında hizmet verdiğini belirtti. Altaş, "Mavi yolculuğun uğrak noktalarından Akbük koyunda bugün itibari ile iskeleler yıkıldı. Bu iskeleler mavi yolculuğa hizmet vermekle birlikte geçmişten bugüne kadar Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisine denizde boğulma, yaralanma ve herhangi bir asayiş konusunda hizmet verdi. Pandemi nedeniyle turizm sekteye uğramışken, ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtarmanın tek yolu turizm iken, tam turizmin başlayacağı bu günlerde iskelelerin kaldırılması düşündürücü. Yaz aylarında bu iskeleler turizme hizmet verebilirdi. Akbük koyunda şu anda hiçbir iskele kalmadı. Bundan sonra burada yaşanabilecek deniz kazalarında Sahil Güvenlik, AFAD ve deniz polisinin karaya ile bağlantısı nasıl yapılacak?" dedi.

Akbük koyuna yaz aylarında günlük 2-3 bin kişinin günübirlik ziyaret ettiğini belirten Öner Altaş, başta mescit, arıtma, balıkçı barınağı gibi problemlerin de ilgili kurumlar tarafından mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini açıkladı.