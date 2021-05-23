Akçaabat ilçesine 2 proje daha kazandırılacak - Son Dakika

Akçaabat ilçesine 2 proje daha kazandırılacak

23.05.2021 15:27
Akçaabat ilçesine 2 proje daha kazandırılacak, System.String[]

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye kazandırılması planlanan iki yatırım için Vakıfbank'tan finansal destek sağlandığını bildirdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye kazandırılması planlanan iki yatırım için Vakıfbank'tan finansal destek sağlandığını bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bulunan Merkez İlköğretim Okulunun yıkılarak yeniden yapılması ve eski Merkez İlkokulunun tarihi binasının müze olarak kullanılması üzerine restorasyon işlemleri için finansal desteğin Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında sağlanacağını belirtti.

Vadettiği projeleri hayata geçirmek ve daha yaşanılabilir bir Akçaabat inşa etme adına gece gündüz gayret gösterdiğini kaydeden Ekim, "2019 yılı yerel seçimler öncesinde Merkez İlkokulu önündeki tarihi binanın restore edilerek müze olarak Akçaabat'a kazandırılması için vaatte bulunmuştuk. Bir yandan bu binanın müze olarak restorasyonu için proje üretirken diğer yandan bahse konu alanı daha nitelikli hale getirmek adına çalışmalar yaptık." ifadesini kullandı.

Ekim, yapılan dayanıklılık testi sonrasında yıkılması yönünde karar verilen mevcuttaki Merkez İlköğretim Okulu binasının yıkımının yapılarak, daha modern ve donanımlı hale getirmeyi planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Arsası belediyemiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen mevcut konumun biraz daha iç kısımdaki belediyemize ait yere yeniden yapılmasını planladık. Memleketine katkı verebilmek adına her zaman uğraş veren Akçaabatlı hemşehrimiz Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'i arayarak bahse konu projelerimizden kendisine bahsettim ve bu projeleri hayata geçirebilmek için destek istedim."

Genel Müdür Üstünsalih'in de konuyu bankanın yönetim kuruluna sunarak onaylandığını aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Genel müdürümüz neticeyi bizlere şöyle iletti. 'Doğduğum, büyüdüğüm memleketime ve okuduğum okuluma katkım olsun diye, bankamızın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Merkez İlköğretim Okulunun yeniden inşası ve Merkez İlkokulu önündeki tarihi binanın müze olarak restore edilmesi konusunda yönetim kuruluna müzekkere sundum. Müzekkerede 24 derslikli Merkez İlkokulunun yeniden inşası ve tarihi binanın müze olarak yapılması konusunda bağış niteliğindeki yetkiyi kendime aldım. Akçaabat'ımıza hayırlı uğurlu olsun.' Hemşehrimiz, Vakıfbank Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçaabat ilçesine 2 proje daha kazandırılacak - Son Dakika


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