Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika

Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki kütüphane hizmete açıldı

11.11.2020 10:21
Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki kütüphane hizmete açıldı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin 25 metrekare üzerine kurulan Millet Bahçesi'nin içerisindeki kıraathanede yer alan kütüphane hizmete açıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin 25 metrekare üzerine kurulan Millet Bahçesi'nin içerisindeki kıraathanede yer alan kütüphane hizmete açıldı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alan kıraathanede oluşturulan kütüphanenin hizmete açıldığı belirtildi.

Açılan kütüphaneye özellikle çocukların ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, Akçaabat Belediyesinin de kitap okuyan herkese çayı ücretsiz verdiği kaydedildi.

Akçaabat Millet Bahçesi'nin, Trabzon'da yapımı tamamlanan ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıdığına işaret edilen açıklamada, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Millet bahçemiz 5 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın telekonferans ile katılarak açılışını yapmasının ardından halkımızın hizmetine açıldı. Kıraathanemiz içerisindeki kütüphane bölümünü açtık. Orada gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz gelip rahat bir şekilde kitaplarını okuyacaklar. Ayrıca bir kampanya da yaptık. Kütüphaneye gelerek kitap okuyanlara çaylarını belediye şirketimiz tarafından ücretsiz olarak vereceğiz. Okumayı teşvik edici bir durum. İnsanları buraya çekebilmeyi hedefliyoruz. İnşallah faydalı olur."

Ekim, millet bahçesine ücretsiz internet için wi-fi sistemi kurulacağını da aktararak, şunları kaydetti:

"Millet Bahçemiz, biyolojik göletiyle, çocuk oyun alanıyla, çardakları ve seyir alanlarıyla geniş bir alana sahip. Vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Özellikle hafta sonları kalabalık bir topluluk buraya gelerek hem pikniklerini yapıp hem de çocuklarıyla burada eğleniyorlar. Kitap okumak isteyen veya dinlenmek isteyenler kıraathanenin içerisinde zamanını geçirmiş oluyor. Büyükşehir Belediyemizle beraber ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Şehir içinde 3-4 noktaya ücretsiz internet yapacağız. Bu projeyle millet bahçesi de internetine kavuşmuş olacak."

Millet Bahçeleri, Akçaabat, Trabzon, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cari açık rakamı belli oldu Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de
Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke         
10:20
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi         
08:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor         
08:17
Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak         
07:43
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 10:30:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei