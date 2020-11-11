Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin 25 metrekare üzerine kurulan Millet Bahçesi'nin içerisindeki kıraathanede yer alan kütüphane hizmete açıldı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alan kıraathanede oluşturulan kütüphanenin hizmete açıldığı belirtildi.

Açılan kütüphaneye özellikle çocukların ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, Akçaabat Belediyesinin de kitap okuyan herkese çayı ücretsiz verdiği kaydedildi.

Akçaabat Millet Bahçesi'nin, Trabzon'da yapımı tamamlanan ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıdığına işaret edilen açıklamada, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Millet bahçemiz 5 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın telekonferans ile katılarak açılışını yapmasının ardından halkımızın hizmetine açıldı. Kıraathanemiz içerisindeki kütüphane bölümünü açtık. Orada gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz gelip rahat bir şekilde kitaplarını okuyacaklar. Ayrıca bir kampanya da yaptık. Kütüphaneye gelerek kitap okuyanlara çaylarını belediye şirketimiz tarafından ücretsiz olarak vereceğiz. Okumayı teşvik edici bir durum. İnsanları buraya çekebilmeyi hedefliyoruz. İnşallah faydalı olur."

Ekim, millet bahçesine ücretsiz internet için wi-fi sistemi kurulacağını da aktararak, şunları kaydetti:

"Millet Bahçemiz, biyolojik göletiyle, çocuk oyun alanıyla, çardakları ve seyir alanlarıyla geniş bir alana sahip. Vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Özellikle hafta sonları kalabalık bir topluluk buraya gelerek hem pikniklerini yapıp hem de çocuklarıyla burada eğleniyorlar. Kitap okumak isteyen veya dinlenmek isteyenler kıraathanenin içerisinde zamanını geçirmiş oluyor. Büyükşehir Belediyemizle beraber ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Şehir içinde 3-4 noktaya ücretsiz internet yapacağız. Bu projeyle millet bahçesi de internetine kavuşmuş olacak."